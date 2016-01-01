بالفيديو: هذا هو موقف الشيخ بنحمزة من الداعين إلى المساواة في الإرث

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كشف مصطفى بنحمزة عضو المجلس العلمي الأعلى أنه مع الأصوات الداعية إلى فتح نقاش مجتمعي حول المساواة في الإرث بمشاركة أهل الإختصاص، رافضا أن تستفرد جهة معينة بهذا النقاش فيما يشبه نوعا من الفرار بهذه القضية، وفق تعبيره.

وأوضح بنحمزة خلال مشاركته في برنامج « بدون تردد » على قناة « ميدي 1 تفي » أن الداعين إلى مراجعة النصوص القطعية حول الإرث تحت مبرر أن المرأة أصبحت فاعلة رئيسية في الدورة الإقتصادية على عكس ما كان في الماضي لا يفقهون في الإرث أصلا، مشيرا أن « الإرث ليس شركة تجارية »، قبل أن يضيف: « الإرث يستحقه المستحق بمجرد التولد حينما يولد الإنسان ذكرا كان أو أنثى حينما يعلن عن حياته ولو بالإستهلال ثم يمت فهو وارث.. »، على حد تعبيره.

« وأضاف بنحمزة على نفس البرنامج: « نحن لا بد أن نكون مع المساواة لسنا ضد المساواة ولكن أقول لا يوجد فهم موحد للمساواة عند كل الناس.