العماري : مركز " الأنكولوجيا " بالحسيمة يتعزز بتجهيزات جديدة بقيمة 12 مليون درهم

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

تنفيذا لمقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الصحة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم شمال المملكة، والتي بموجبها قام مجلس الجهة بتمويل مشروع تقوية وتحسين الخدمات المقدمة بمركز الأنكولوجيا بالحسيمة بمبلغ 12 مليون درهما، أكد السيد إلياس العماري رئيس الجهة في بلاغ للرأي العام، أن الأطراف المتعاقدة قد نفدت جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، والتي سهرت وكالة أقاليم الشمال على إنجازها وتتبعها.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت، في بلاغ سابق، أن المركز دشنه جلالة الملك يوم 25 يوليوز 2008، وتم إنجازه من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع وزارة الصحة، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ومجلس الجهة.

وأضاف ذات البلاغ أنه منذ ذلك الحين والمركز الذي يتوفر على 10 أطقم طبية متخصصة في علاج داء السرطان بنوعيه الإشعاعي والكيميائي، يقدم خدمات طبية علاجية لفائدة ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة بدون انقطاع، مشيرا إلى أن عدد الاستشارات الطبية ما بين أكتوبر 2008 و2016 بلغ 33 ألفا و153 استشارة، في حين بلغ عدد الحصص بالعلاج الكيميائي 16 ألف و 876 حصة والعلاج الإشعاعي بـ 8445 حصة.

و في البلاغ التالي تجدون تفاصيل خاصة حول التجهيزات الطبية التي تم اقتنائها :

