هذا هو موقف عائلات معتقلي حراك الريف من الدعوة للاحتجاج يوم عيد العرش
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
أعلنت "لجنة عائلات معتقلي الحراك السلمي بالريف" بشكل رسمي عن موقفها من الدعوات الفايسبوكية التي تحاول أن تحشد الدعم لتنظيم مسيرة احتجاجية بالتزامن مع عيد العرش المجيد الذي يصادف الأحد 30 يوليوز القادم.
فقد أصدرت اللجنة بيانا رسميا تعلن من خلاله عن “رفضها التام والمطلق” لهذه الدعوة مؤكدة أن المحتجين ومنذ يومهم الأول علموا على “تفادى خوض أي مسيرة أو محطة نضالية تصادف هذه المناسبات”.
هذا واتهمت عائلات المعتقلين جهات لم تسمها بمحاولة تريف مسار الحراك السلمي بالحسيمة ودفعه إلى التصادم عمدا مع المؤسسة الملكية وباقي أفراد الشعب المغربي .
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