الرئيسية | حوادث وقضايا | طفل مشنوق بشجرة يستنفر الشرطة والدرك وكانت المفاجأة غريبة ولا تصدق!

طفل مشنوق بشجرة يستنفر الشرطة والدرك وكانت المفاجأة غريبة ولا تصدق!

بواسطة أخبارنا المغربية 9 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
طفل مشنوق بشجرة يستنفر الشرطة والدرك وكانت المفاجأة غريبة ولا تصدق!

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

علمت "أخبارنا" من مصدرها أن فصول حادث غريب وقعت عشية أمس الأحد بالفقيه بن صالح ، عندما تلقت الشرطة بالمدينة مكالمة هاتفية تبلغ عن طفل مشنوق بشجرة بين حقول الزيتون ، حيث هرعت مصالح الشرطة والوقاية المدنية إلى عين المكان ، ووجدوا بالفعل الطفل وعلى عنقه حبل مربوط بالشجرة ، إلا أن المفاجأة الغريبة التي صدمت الجميع أن الطفل حي يرزق ، وكان يتظاهر فقط بالانتحار ، ليموه الجميع .

وذكرت مصادر "أخبارنا" أن الأمن رغم ذلك نقل الطفل ذو 14 سنة إلى المستشفى الاقليمي ، حيث تأكد أنه في صحة جيدة ، فيما تم فتح التحقيق للوقوف على الأسباب التي دفعته للقيام بهذا الفعل.

مجموع المشاهدات: 188 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات