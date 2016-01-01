طفل مشنوق بشجرة يستنفر الشرطة والدرك وكانت المفاجأة غريبة ولا تصدق!
أخبارنا المغربية : جمال مايس
علمت "أخبارنا" من مصدرها أن فصول حادث غريب وقعت عشية أمس الأحد بالفقيه بن صالح ، عندما تلقت الشرطة بالمدينة مكالمة هاتفية تبلغ عن طفل مشنوق بشجرة بين حقول الزيتون ، حيث هرعت مصالح الشرطة والوقاية المدنية إلى عين المكان ، ووجدوا بالفعل الطفل وعلى عنقه حبل مربوط بالشجرة ، إلا أن المفاجأة الغريبة التي صدمت الجميع أن الطفل حي يرزق ، وكان يتظاهر فقط بالانتحار ، ليموه الجميع .
وذكرت مصادر "أخبارنا" أن الأمن رغم ذلك نقل الطفل ذو 14 سنة إلى المستشفى الاقليمي ، حيث تأكد أنه في صحة جيدة ، فيما تم فتح التحقيق للوقوف على الأسباب التي دفعته للقيام بهذا الفعل.
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