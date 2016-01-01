هكذا تصرف شيخ بعد طرد حفيده من مؤسسة تعليمية
بواسطة 2 ساعات دقيقة واحدة مضت
أخبارنا المغربية
انتشرت صورة على الفايسبوك لأحد الشيوخ بمنطقة الأطلس، و هو يحمل بندقية داخل إحدى المؤسسات التعليمية بالمنطقة، بعد اقتحامها على إثر طرد حفيده منها.
و تناقل الفايسبوكيون عن الشيخ قوله عندما زار المؤسسة بعد طرد حفيده وأخبر المسؤولين ” احنا خرجنا فرنسا من البلاد.. باش انتوما تخرجو ولادنا من المدرسة”.
و انتشرت عبارة الشيخ كالنار في الهشيم بين النشطاء الذين أشادوا بقوة الشيخ وصرامته في التعامل مع الأحداث التي يمر منها، وعدم تساهله مع موضوع طرد حفيده.
شاشة أخبارنا
- مجلة ألمانية تشبه الياس العماري بـ "شارلي شابلن" و تشير الى خطر التلاعب بانتخابات 7 أكتوبر
- إلياس العمري يرد على بنكيران.. مراتي ماشي مونيكا جايبها من درب عمر
- شاهد اول من اشترى " الدمية الجنسية " بالمغرب من درب عمر يرد على جميع المغاربة
- نبيلة منيب من تطوان : "البـام" مافيا فيه ناس أميين راكموا ثروات طائلة من تجارة المخدرات
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"
هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟