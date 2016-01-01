الرئيسية | حوادث وقضايا | هكذا تصرف شيخ بعد طرد حفيده من مؤسسة تعليمية

هكذا تصرف شيخ بعد طرد حفيده من مؤسسة تعليمية

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات دقيقة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هكذا تصرف شيخ بعد طرد حفيده من مؤسسة تعليمية

أخبارنا المغربية 

انتشرت صورة على الفايسبوك لأحد الشيوخ بمنطقة الأطلس، و هو يحمل بندقية داخل إحدى المؤسسات التعليمية بالمنطقة، بعد اقتحامها على إثر طرد حفيده منها.

و تناقل الفايسبوكيون عن الشيخ قوله عندما زار المؤسسة بعد طرد حفيده وأخبر المسؤولين ” احنا خرجنا فرنسا من البلاد.. باش انتوما تخرجو ولادنا من المدرسة”.

و انتشرت عبارة الشيخ  كالنار في الهشيم بين  النشطاء الذين أشادوا بقوة الشيخ وصرامته في التعامل مع الأحداث التي يمر منها، وعدم تساهله مع موضوع طرد حفيده.

مجموع المشاهدات: 906 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات