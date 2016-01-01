هكذا تصرف شيخ بعد طرد حفيده من مؤسسة تعليمية

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انتشرت صورة على الفايسبوك لأحد الشيوخ بمنطقة الأطلس، و هو يحمل بندقية داخل إحدى المؤسسات التعليمية بالمنطقة، بعد اقتحامها على إثر طرد حفيده منها.

و تناقل الفايسبوكيون عن الشيخ قوله عندما زار المؤسسة بعد طرد حفيده وأخبر المسؤولين ” احنا خرجنا فرنسا من البلاد.. باش انتوما تخرجو ولادنا من المدرسة”.

و انتشرت عبارة الشيخ كالنار في الهشيم بين النشطاء الذين أشادوا بقوة الشيخ وصرامته في التعامل مع الأحداث التي يمر منها، وعدم تساهله مع موضوع طرد حفيده.