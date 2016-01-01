بالصور : حادثة سير خطيرة بين سيارة لنقل العمال و حافلة ركاب في طريق فاس
أخبارنا المغربية ـ ع. بوسحابة
وقعت قبل قليل حادثة سير على مستوى طريق فاس بين حافلة لنقل الركاب و سيارة لنقل العمال تابعة لشركة يازاكي .
و قد هرع الى عين المكان عدد كبير من سيارات الاسعاف و سيارات الوقاية المدنية لنقل ضحايا الحادثة.
و يجهل لحد الان عدد الضحايا و درجة اصابتهم و هل هناك حالات وفاة.
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