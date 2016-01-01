بالصور : حادثة سير خطيرة بين سيارة لنقل العمال و حافلة ركاب في طريق فاس

أخبارنا المغربية ـ ع. بوسحابة

وقعت قبل قليل حادثة سير على مستوى طريق فاس بين حافلة لنقل الركاب و سيارة لنقل العمال تابعة لشركة يازاكي .

و قد هرع الى عين المكان عدد كبير من سيارات الاسعاف و سيارات الوقاية المدنية لنقل ضحايا الحادثة.

و يجهل لحد الان عدد الضحايا و درجة اصابتهم و هل هناك حالات وفاة.