فتاة تتهم مستشارا جماعيا بتطوان باغتصابها بعد وعدها بالزواج
بواسطة 10 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
اتهمت فتاة مستشارا عن حزب العدالة التنمية بجماعة أولاد علي منصور، ضواحي مدينة تطوان، باغتصابها والتغرير بها ووعدها بالزواج.
و وفق صحيفة الأخبار، فقد كشفت المشتكية في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أن علاقة خطوبة كانت تربطها بالمشتكى به، لكن في شهر ماي سنة 2016 قام بالتحايل عليها بعد أن أوهمها بأنه يرغب في تعريفها على المنزل الذي يعده ويجهزه كبيت للزوجية، قبل أن ينقض عليها بقوة ويقوم باغتصابها.
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