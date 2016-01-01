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"الديستي" يقود أمن الناظور نحو هذا الصيد الثمين

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 29 دقيقة مضت
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"الديستي" يقود أمن الناظور نحو هذا الصيد الثمين

 تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة الناظور ومفوضية الشرطة بالعروي، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من حجز 12 كيلوغراما ونصف من مخدر الكوكايين تم العثور عليها بحوزة أربعة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات.

 

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدينة العروي، وهما هولنديان من أصل مغربي، وتم العثور بحوزتهما على 11 كيلوغراما ونصف من مخدر الكوكايين، فيما تم توقيف باقي المشتبه فيهم بمدينة الناظور وبحوزتهم كيلوغرام واحد من نفس المادة المخدرة.

 

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت، أيضا، من حجز أربع سيارات ومبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية قدرها مليونان و340 ألف درهم، بالإضافة إلى 22 ألف أورو، يشتبه في كونها من عائدات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث جارية والتحريات متواصلة لتحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

 
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