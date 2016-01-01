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إصابة تلميذ في مواجهات دامية في محيط إعدادية بالسمارة

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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إصابة تلميذ في مواجهات دامية في محيط إعدادية بالسمارة

 أخبارنا المغربية-السمارة   

عرف محيط ثانوية 11 يناير الإعدادية بمدينة السمارة مواجهات دامية بين تلاميذ بالمؤسسة وغرباء قدموا من أحد أحياء المدينة.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن المواجهات اندلعت بعدما دخلت  تلميذة وتلميذ يتابعان دراستهما بالمؤسسة التعليمية المذكورة (دخلا) في ملاسنات وعراك، فاستنجدت بمقرب منها. هذا الأخير حشد مجموعة من رفاقه وقصدوا المؤسسة وشنوا هجوما على التلاميذ وهم مدججين بالأسلحة البيضاء والحجارة....

المصادر ذاتها أكدت أن المواجهات الدامية أسفرت عن إصابة تلميذا بجروح استدعت نقله للمستشفى الإقليمي قصد تقطيبها، فيما فتحت المصالح المختصة  تحقيقا في الواقعة دون أن توقف أيا من المعتدين.

 

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