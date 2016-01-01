عاجل .. حريق مهول يشب بسفينة للصيد في أعالي البحار بميناء أكادير (فيديو)

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

علمت "أخبارنا المغربية" أن حريقا مهولا شب قبل قليل بشكل مفاجئ بسفينة للصيد في أعالي البحار بميناء أكادير.

وحسب المعطيات التي تحصلت عليها الجريدة من عين المكان فالحريق اندلع بسطح أحد السفن الراسية بميناء أكادير ، لأسباب مجهولة.

ومن جانب آخر ، إستنفرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية والوقاية المدنية جل عناصرها لوضع حد للحريق والسيطرة على ألسنة اللهب المنبعثة، حتى لا تمتد لسفن أخرى راسية بذات الميناء، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات وحيثيات هذا الحادث.