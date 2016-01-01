الرئيسية | حوادث وقضايا | عاجل .. حريق مهول يشب بسفينة للصيد في أعالي البحار بميناء أكادير (فيديو)

عاجل .. حريق مهول يشب بسفينة للصيد في أعالي البحار بميناء أكادير (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية 58 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عاجل .. حريق مهول يشب بسفينة للصيد في أعالي البحار بميناء أكادير (فيديو)

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

علمت "أخبارنا المغربية" أن حريقا مهولا شب قبل قليل بشكل مفاجئ بسفينة للصيد في أعالي البحار بميناء أكادير.

وحسب المعطيات التي تحصلت عليها الجريدة من عين المكان فالحريق اندلع بسطح أحد السفن الراسية بميناء أكادير ، لأسباب مجهولة.

ومن جانب آخر ، إستنفرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية والوقاية المدنية جل عناصرها لوضع حد للحريق والسيطرة على ألسنة اللهب المنبعثة، حتى لا تمتد لسفن أخرى راسية بذات الميناء، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات وحيثيات هذا الحادث.

 

مجموع المشاهدات: 527 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات