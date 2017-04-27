صادم جدا : قناة إيطالية تفضح واقع " دعارة القاصرين " بمدينة مراكش عبر كاميرا خفية ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

كما تطرقنا إلى ذلك في موضوع سابق صبيحة هذا اليوم ، توصلنا قبل لحظات بشريط الفيديو الذي بتثه قناة إيطالية حول ظاهرة " دعارة الأطفال " بمدينة مراكش ، حيث قام مقدم البرنامج عبر كاميرا خفية بتوثيق مشاهد سوداوية حول الاتجار العلني في الأطفال القاصرين ، ذكورا و إناثا، مع أخذ تصريحات من قاصرات كشفن له أسباب ولوجهن سوق النخاس.

هذه الفضيحة التي اكتست طابع العالمية بعد عرضها على قناة أجنبية ، لابد أن تتخذ أبعادا كبيرة من أجل التحقيق مع كل من له ارتباط بالموضوع من قريب أو بعيد ، و لابد من الضرب بيد من حديد وتطبيق أقصى العقوبات في حق كل المتورطين ، حتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد التي لطخت كرامة المغاربة في التراب.