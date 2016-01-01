الرئيسية | رياضة | برشلونة | جيريمي ماتيو يعتزل اللعب

جيريمي ماتيو يعتزل اللعب

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
جيريمي ماتيو يعتزل اللعب

أعلن مدافع برشلونة جيريمي ماتيو اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب فرنسا بعد استبعاده من قبل مدرب "الديوك" ديدييه ديشامب.

وقال اللاعب لصحيفة "ليكيب" الفرنسية لقد "وصلت الـ 35، بالنسبة لي، هذا أمر معقد. لم أنل في مسيرتي حظاً جيداً مع البلوز".

وأكد ماتيو أنه لا مشاكل مع المدرب ديشامب الذي اسجتمع به واتخذ قرار استبعاده عن المنتخب الذي وصل نهائي كأس أوروبا 2016 وخسره على أرضه أمام البرتغال.

مجموع المشاهدات: 311 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)