جيريمي ماتيو يعتزل اللعب
أعلن مدافع برشلونة جيريمي ماتيو اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب فرنسا بعد استبعاده من قبل مدرب "الديوك" ديدييه ديشامب.
وقال اللاعب لصحيفة "ليكيب" الفرنسية لقد "وصلت الـ 35، بالنسبة لي، هذا أمر معقد. لم أنل في مسيرتي حظاً جيداً مع البلوز".
وأكد ماتيو أنه لا مشاكل مع المدرب ديشامب الذي اسجتمع به واتخذ قرار استبعاده عن المنتخب الذي وصل نهائي كأس أوروبا 2016 وخسره على أرضه أمام البرتغال.
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