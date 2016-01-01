هذه " خُطة " رضوان العلالي لتحقيق "المعجزة" أمام الزمالك المصري
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
عقب الهزيمة المفاجئة و القاسية التي حصدها فريق الوداد البيضاوي خارج قواعد امام الزمالك المصري ، عن دور نصف نهائي عصبة الابطال الأفريقية ، و التي عجلت برحيل الربان جون توشاك الذي عجز عن مواصلة تحقيق النتائج الايجابية التي تم استقدامه من اجلها ، بتوالي الهزائم المخيبة ، كانت آخرها هزيمة قاسية بأربعة أهداف مدوية أمام الزمالك ، تقمص الوداد السابق رضوان العلالي دور المدرب ، حيث اقترح من خلال حسابه الخاص على الفيسبوك ، خطة نهلها من تجاربه الكبيرة رفقة الوداد ، قد تساعد الفريق في تجاوز عقبة الأهداف الأربعة التي تلقها ذهابا بمصر ، و بالتالي ضمان التأهل للمقابلة النهائية .
العلالي وجه رسالة قوية إلى كل مكونات فريق الوداد البيضاوي ، إدارة و لاعبين ، أكد من خلالها ان المقابلة مصيرية لا تحتمل مزيدا من التفكير و التحليل ، حيث قال : " وفق رأيي المتواضع ، ندخلوا بعزيمة الرجال، و الكل في الكل، معندنا ما نخسرو " ، قبل أن يواصل كلامه بالحديث عن تجاربه رفقة الوداد : " من يتذكر مباراة الوداد ضد الترجي، انهزمنا في الذهاب بتونس 4-1 ، وفي الدار البيضاء فزنا بهدفين لصفر، كنا قريبين من التأهل ، وذلك راجع لعزيمة الرجال والمساندة من اروع واحسن واغلى جمهور واخا تكون ميت يزرع فيك الروح الوطنية و الملعب مملوء عن آخره " .
العلالي في ختام كلامه ، تمنى لو يتم اقحام تشكيلة رأى انها الأنسب لهذه المواجهة القوية ، حيث اقترح : " بن عاشور كحارس مرمى ، في الدفاع نوصير، فال و العطوشي ، في وسط الميدان ، اصباحي ، خضروف و أيت بن ايدر، يتقدمهم شيكاتارا ،و في الهجوم الثلاثي اوناجم ، فابريس و جيبور ".
هي وصفة من لاعب كبير و مجرب جاب الميادين المغربية و الافريقية ، قد تكون بمثابة الحل السحري الذي قد يساعد الوداد البيضاوي على تخطي عقبة الرباعية المصرية خلال مقابلة الاياب بالرباط .
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