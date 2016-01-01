عقوبات قاسية في حق لاعبين من البطولة الوطنية

أخبارنا المغربية : الرباط

إجتمعت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2016 لدراسة الملفات المحالة عليها، وأصدرت القرارات التالية

بالنسبة للبطولة الإحترافية إتصالات المغرب:

توقيف عبد الرحيم بن بختي مدرب حراس أولمبيك آسفي لمباراتين نافذتين مع غرامة مالية قدرها 1000 درهما.

توقيف طارق ستاتي لاعب الدفاع الحسني الجديدي لمباراة واحدة.

بالنسبة للبطولة الإحترافية إتصالات المغرب القسم الثاني:

توقيف المصطفى الخنشاوي عضو المكتب المسير لرجاء بني ملال 6 مباريات نافذة مع غرامة مالية قدرها 3750 درهما.

توقيف محمد بنحميدة لاعب إتحاد تمارة لـ3 مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 750 درهما.

توقيف يوسف السيكتوي لاعب المغرب الفاسي لمباراة واحدة.

توقيف نبيل موستاد لاعب فريق مولودية وجدة لمباراة واحدة.