خبر غير سار للجماهير المغربية بخصوص مباراة الغابون

أخبارنا المغربية :

فشلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية في مفاوضاتها مع شبكة "بي إن سبور" القطرية، حول بث مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الغابوني، في الثامن من أكتوبر المقبل، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

و حسب مصادر صحيفة "الصباح" التي ، يتشبث المسؤولون القطريون بمقترح منح حق بث المباراة أرضيا مقابل التوصل بإشارة المباراة أمام الكوت ديفوار، المقررة بالمغرب، في نونبر المقبل، والتي يملك التلفزيون المغربي حقوقها الحصرية لبثها فضائيا.