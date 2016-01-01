أبرز ما دار في اجتماع فوزي لقجع برئيس "الكاف"

أخبارنا المغربية : الرباط

اجتمع السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يومه الخميس 29 شتنبر 2016 بالسيد عيسى حياتو رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على هامش الجمعية العمومية لـ "الكاف" المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة .

و أشاد السيد حياتو خلال هذا الإجتماع بالإستراتيجية التي تتبناها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتسخيرها لكل الإمكانيات المتاحة لتأهيل البنيات التحتية ،و تطوير الممارسة الكروية بالمغرب ،مؤكدا أن النموذج المغربي يعد مرجعا مهما في تدبير كرة القدم على المستوى القاري.

و بهذه المناسبة، شكر السيد عيسى حياتو الجامعة على البرامج التي تعمل على ترجمتها على أرض الواقع و المتمثلة في إعطاء الأولوية لتشييد مراكز التكوين و تبني سياسة التكوين و التكوين المستمر، إلى جانب تشجيع كرة القدم النسوية و الدفع بها إلى تحقيق نتائج إيجابية مستقبلا. كما نوه السيد حياتو باهتمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالفئات الصغرى باعتبارها دعامة أساسية لتوسيع القاعدة الكروية بالمغرب .

و عبر السيد عيسى حياتو عن دعم الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لكل المبادرات التي يعتزم المغرب القيام بها مؤمنا بالإمكانيات البشرية ، المادية و اللوجيستيكية التي يتوفر عليها .

من جهته ،أكد السيد فوزي لقجع عن متانة العلاقة التي تربط كرة القدم المغربية بنظيرتها الإفريقية و استعداد المملكة المغربية للمساهمة في تطوير كرة القدم بالقارة السمراء، و وضع جميع الإمكانيات رهن إشارة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لتحقيق هذا المبتغى .

وفي ختام هذا اللقاء، أكد السيد عيسى حياتو أنه سيحل ضيفا على المغرب نهاية شهر أكتوبر 2016 في زيارة عمل تجمعه بالسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتعميق النقاش و تبادل الرؤى لما فيه مصلحة كرة القدم الأفريقية .