قرعة دوري أبطال أفريقيا .. الوداد يسقط في أقوى المجموعات و يلاقي الأهلي المصري
بواسطة 19 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : الرباط
أوقعت قرعة مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ، التي سحبت قبل قليل، في مقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بالقاهرة ، عن وقوع الوداد البيضاوي في المجموعة الرابعة ، الى جانب الاهلي المصري و كوتون سبور الكامروني و زاناكو الزامبي.
و تنطلق مرحلة المجموعات، في المسابقة يوم 12 ماي المقبل حيث يلاقي الوداد فريق زاناكو الزامبي ، وتختتم فعالياتها في 9 يوليوز .
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