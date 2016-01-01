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قرعة دوري أبطال أفريقيا .. الوداد يسقط في أقوى المجموعات و يلاقي الأهلي المصري

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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قرعة دوري أبطال أفريقيا .. الوداد يسقط في أقوى المجموعات و يلاقي الأهلي المصري

أخبارنا المغربية : الرباط

أوقعت قرعة مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ، التي سحبت قبل قليل، في مقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بالقاهرة ، عن وقوع الوداد البيضاوي في المجموعة الرابعة ، الى جانب الاهلي المصري و كوتون سبور الكامروني و زاناكو الزامبي.

 و تنطلق مرحلة المجموعات، في المسابقة يوم 12 ماي المقبل حيث يلاقي الوداد فريق زاناكو الزامبي ، وتختتم فعالياتها في 9 يوليوز .
 
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