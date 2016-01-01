جديد قضية آيت العريف .. هذا ما قاله اللاعب اليوم أمام قاضي التحقيق
أخبارنا المغربية : نوفل العمراني
مثل عبد الحق آيت العريف اللاعب السابق لفريقي الوداد والرجاء ، اليوم الخميس ، أمام قاضي التحقيق بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدما قضى 5 أيام بسجن عكاشة .
اللاعب حسب مصادر اعلامية ، أكد أنه لم يسبق له تسليم المشتكين أي شيكات ، و أنه سقط بدوره ضحية صديقه الجزائري الذي نصب عليه في مبلغ يزيد عن 200 مليون سنتيم.
و أضاف أن صديقه الجزائري المدعو سمير ، تسلم أموالا و سلعا من التجار المذكورين ، و سلمهم شيكات موقعة على بياض من طرفه ، كان قد سلمها له في وقت سابق.
هذا ، وتعتزم عدة جمعيات خاصة باللاعبين والمدربين والصحافيين التوسط بين اللاعب وبين المشتكين بغية الوصول إلى حل يخلصه من جحيم حكم بالسجن بات مؤكدا.
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