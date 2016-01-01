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جديد قضية آيت العريف .. هذا ما قاله اللاعب اليوم أمام قاضي التحقيق

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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بعد 5 أيام في " عكاشة " .. هذا ما قاله آيت العريف اليوم أمام قاضي التحقيق بعد 5 أيام في " عكاشة " .. هذا ما قاله آيت العريف اليوم أمام قاضي التحقيق

أخبارنا المغربية : نوفل العمراني 

مثل عبد الحق آيت العريف اللاعب السابق لفريقي الوداد والرجاء ، اليوم الخميس ، أمام قاضي التحقيق بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدما قضى 5 أيام بسجن عكاشة . 

اللاعب حسب مصادر اعلامية ، أكد أنه لم يسبق له تسليم المشتكين أي شيكات ، و أنه سقط بدوره ضحية صديقه الجزائري الذي نصب عليه في مبلغ يزيد عن 200 مليون سنتيم.

و أضاف أن صديقه الجزائري المدعو سمير ، تسلم أموالا و سلعا من التجار المذكورين ، و سلمهم شيكات موقعة على بياض من طرفه ، كان قد سلمها له في وقت سابق.

هذا ، وتعتزم عدة جمعيات خاصة باللاعبين والمدربين والصحافيين التوسط بين اللاعب وبين المشتكين بغية الوصول إلى حل يخلصه من جحيم حكم بالسجن بات مؤكدا.

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