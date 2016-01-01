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البطل أشرف أوشن على بعد خطوة واحدة من تتويج غير مسبوق في تاريخ الرياضة المغربية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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البطل أشرف أوشن على بعد خطوة واحدة من تتويج غير مسبوق في تاريخ الرياضة المغربية البطل أشرف أوشن على بعد خطوة واحدة من تتويج غير مسبوق في تاريخ الرياضة المغربية

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح 

تأهل البطل المغربي أشرف أوشن للمباراة النهائية لبطولة العالم للكراطي في وزن 84 كلغ المقامة حاليا بمدينة لينز النمساوية، بعد فوزه في دور نصف النهائي على البيلاروسي أندري غريميفيتش، حيث تدارك تأخره بنقطتين و فاز بـ3-2.

و يقابل أوشن في المباراة النهائية الإيراني ساجد غانزادة يوم غد السبت من أجل تحقيق تتويج غير مسبوق في تاريخ الرياضة المغربية.

يذكر أن أوشن سبق له الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشبان التي احتضنتها اندونيسيا شهر نوفمبر من السنة المنصرمة .

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