البطل أشرف أوشن على بعد خطوة واحدة من تتويج غير مسبوق في تاريخ الرياضة المغربية
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح
تأهل البطل المغربي أشرف أوشن للمباراة النهائية لبطولة العالم للكراطي في وزن 84 كلغ المقامة حاليا بمدينة لينز النمساوية، بعد فوزه في دور نصف النهائي على البيلاروسي أندري غريميفيتش، حيث تدارك تأخره بنقطتين و فاز بـ3-2.
و يقابل أوشن في المباراة النهائية الإيراني ساجد غانزادة يوم غد السبت من أجل تحقيق تتويج غير مسبوق في تاريخ الرياضة المغربية.
يذكر أن أوشن سبق له الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشبان التي احتضنتها اندونيسيا شهر نوفمبر من السنة المنصرمة .
آخر تطورات قضية سعد لمجرد و كيف أدت كاميرات المراقبة إلى اعتقاله
رغم تأكيد خبر القبض عليه في باريس، لا يزال محبو الفنان سعد المجرد يؤكدون براءته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن تبقى اصواتهم خافتة جداً وغير ... تفاصيل أكثر
- موظف مغربي بفندق "ماريوت" يكشف تفاصيل مثيرة حول فرار الفتاة الفرنسية بملابسها الداخلية
- إدريس الروخ لـ "أخبارنا " : حادث اعتقال سعد المجرد مفبرك و هذا هو الدليل ( الفيديو )
- هذا ما قاله وزير الثقافة المغربي عن اعتقال سعد لمجرد بفرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي
- "لوموند" تكشف جنسية الفتاة التي تتهم سعد لمجرد باغتصابها
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟