لهذا السبب ريال مدريد ألغى اشتراك 357 مشجعاً بعد الكلاسيكو

كشف نادي ريال مدريد الاسباني الأربعاء أنه تم سحب اشتراكات الدخول لملعب البيرنابيو من بعض أعضاء "السوسيوس" على إثر تجاوزات حصلت في الكلاسيكو الذي خسره النادي 2-3 أمام برشلونة الأحد.

وذكر الفريق الاسباني في بيان نشره على حسابه بتويتر الأربعاء أنه وبالتعاون مع أعوان المراقبة والجودة في ملعب البيرنابيو تم سحب 357 اشتراك لأعضاء من الـ"سوسيوس" ثبت أنهم قاموا بالتفريط في اشتراكتهم بمقابل مادي لأطراف أخرى من أجل حضور الكلاسيكو.

وكانت صور تلفزية أظهرت خلال الكلاسيكو وجود بعض من مشجعي فريق برشلونة في المدرجات الخاصة بجماهير ريال مدريد في ملعب البيرنابيو.

وأضاف النادي أنه وبعد التحقيق تبين أن وجود جماهير المنافس في الجانب الخاض بالنادي له تفسير وحيد وهو أن ثلة من مشجعي ريال مدريد الـ "سوسيوس" قاموا ببيع اشتراكاتهم والتفريط فيها بمقابل مادي.

وأكد الفريق الملكي أن مثل هذه التجاوزات ممنوعة وفق القانون الداخلي للنادي الذي يمنع منعا باتاً على جماهير "الميرينغي" إعادة بيع الاشتراك السنوي أو وضعه في مزاد علني أو استخدامه لأغراض تجارية".

وتابع النادي في بيانه الرسمي: "على المشترك أن يحسن إستخدام اشتراكه السنوي ويحترم ضوابط الدخول إلى ملعب البيرنابيو".

وتنوي لجنة الانضباط في صلب النادي الملكي طرد 1450 عضواً بسبب إعادة بيع الاشتراك السنوي لأطراف أخرى من دون إذن النادي.

المصدر : بي ان سبور