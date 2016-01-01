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مارسيلو ينقذ الريال من كمين فالنسيا (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 54 دقيقة مضت
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مارسيلو ينقذ الريال من كمين فالنسيا (فيديو)

ارتدى البرازيلي مارسيلو عباءة الأبطال، وأنقذ فريقه ريال مدريد من فخ التعادل، وقاده لفوز ثمين ومتأخر 2-1 على فالنسيا اليوم السبت، في الجولة 35 من الدوري الإسباني، ليقترب الفريق خطوة جديدة من منصة التتويج باللقب المحلي.

 

ورفع الريال رصيده إلى 81 نقطة، لينفرد مجدداً بصدارة جدول المسابقة، بفارق 3 نقاط أمام برشلونة الذي يحل ضيفاً على إسبانيول، في مباراة أخرى بنفس الجولة.

 

وتجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة في المركز 12، بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

 

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 27.

 

وفي الشوط الثاني، أهدر رونالدو ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 57، وكاد الفريق يدفع الثمن غالياً عندما سجل دانيال باريخو هدف التعادل لفالنسيا في الدقيقة 82 في مرمى فريقه السابق، ولكن مارسيلو أحرز هدف الفوز الثمين للريال في الدقيقة 86.

 

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