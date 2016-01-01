أتلتيكو مدريد يطيح بفالنسيا ويتصدر مؤقتا الدوري الإسباني

صعد فريق أتلتيكو مدريد مؤقتاً إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على ملعب مضيفه فالنسيا 2-0 اليوم الأحد في الجولة السابعة من المسابقة.

وتقدم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان بهدف لأتلتيكو في الدقيقة 63، ثم أضاف الفرنسي الآخر كيفين غاميرو الهدف الثاني في الدقيقة 93.

وأهدر أتلتيكو ضربتي جزاء عن طريق غريزمان وغابرييل فرنانديز إريناس وسط تألق لافت من جانب الحارس البرازيلي لفالنسيا دييغو ألفيس الذي تصدى لضربتي الجزاء.

ورفع أتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد وبرشلونة، قبل مباراة الأول مع ضيفه إيبار ومباراة برشلونة مع مضيفه سيلتا فيغو في وقت لاحق اليوم.

وتوقف رصيد فالنسيا عند 6 نقاط في المركز 16 بعد هزيمته في مباراة اليوم، التي جرت في حضور الإيطالي تشيزاري برانديلي المدرب الجديد للفريق، الذي سيتولى المهمة خلفا للمدرب المؤقت فورو غونزاليس، الذي قاد الفريق لفوزين متتاليين على ألافيس وليغانيس، بعد توليه المهمة خلفاً لباكو إيستاريان، الذي أقيل من منصبه قبل نحو أسبوعين بعد خسارة الفريق مبارياته الـ4 الأولى في الدوري.