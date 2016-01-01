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مغربي يساهم في اقصاء أيندهوفن من كأس هولندا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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مغربي يساهم في اقصاء أيندهوفن من كأس هولندا مغربي يساهم في اقصاء أيندهوفن من كأس هولندا

ودّع فريق أيندهوفن، مساء أمس الثلاثاء، بطولة كأس هولندا لكرة القدم في واحدة من مفاجآت النسخة الحالية للبطولة المحلية.

وخسر أيندهوفن من مضيفه سبارتا روتردام بهدف مقابل ثلاثة ضمن منافسات دور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة.

سجل ثلاثية سبارتا روتردام، بارت فريند والمغربي زكرياء العزوزي والبلجيكي لوريس برونيو في الدقائق 16 و53 و69، بينما جاء هدف أيندهوفن الوحيد عن طريق بارت رامسيلار في الدقيقة 50.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز كامبور على تي إي سي برباعية نظيفة، وفي في إس بي على كاتفيجك بثلاثة أهداف نظيفة، وأي إس دبليو إتش على سباكينبورج بثلاثة أهداف لهدفين.

كما فاز فوليندام على المير سيتي بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها، تغلب جوردان بويز على جو أهيد إيجلز، وأدو دين هاج على تلستار.

 

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