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رايولا حصل على مبلغ ضخم في صفقة انتقال بوغبا للمان يونايتد

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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رايولا حصل على مبلغ ضخم في صفقة انتقال بوغبا للمان يونايتد رايولا حصل على مبلغ ضخم في صفقة انتقال بوغبا للمان يونايتد

حصل وكيل أعمال بول بوغبا، مينو رايولا، على 27 مليون يورو من وراء صفقة انتقال اللاعب الفرنسي إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف الجاري.

 

وأكد المدير العام لنادي يوفنتوس الإيطالي جوسيبي ماروتا بذلك، صحة التكهنات حول المبلغ الذي تحصل عليه رايولا من ضم مانشستر يونايتد لبوغبا قادماً من اليوفي.

 

وأوضح ماروتا أن ناديه باع لاعب خط الوسط الفرنسي للمانيو مقابل 105 مليون يورو، فضلاً عن 5 مليون يورو متغيرات، حسبما تناقلت وسائل الإعلام المحلية.

 

وأضاف: "بلغت قيمة البيع لمانشستر يونايتد 105 مليون يورو، إضافة لخمسة مليون حالة التجديد أو الإعارة أو البيع لفريق آخر بأكثر من 50 مليون يورو".

 

وتابع: "بعد الضرائب، وحصول رايولا على 27 مليون يورو، جلب بيع بوغبا عائد 72 مليون يورو"، مؤكداً أن النادي الإيطالي حاول الاحتفاظ باللاعب، لكن رغبة الأخير كانت "خوض تجربة مختلفة" حتى لو عرض عليه اليوفي أموالاً أكثر للبقاء.

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