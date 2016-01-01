الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | بعد تأكيد "دراجي" استضافة المغرب لكأس إفريقيا، مسؤول بالكاف يوضح

بعد تأكيد "دراجي" استضافة المغرب لكأس إفريقيا، مسؤول بالكاف يوضح

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بعد تأكيد "دراجي" استضافة المغرب لكأس إفريقيا، مسؤول بالكاف يوضح

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

تناقلت مجموعة من وسائل الإعلام المغربية والعالمية على نطاق واسع التدوينة التي نشرها المذيع المعروف بقناة بين سبورت القطرية والتي أكد فيها أن المغرب هو الذي سيستضيف كلا من شان 2018 وكان 2019 بدلا عن كينيا والكاميرون تباعا.

هذا وسارع مسؤول رفيع في الاتحاد الإفريقي إلى الرد على الخبر، حيث أكد لمجلة كون أفريك أن المعلومة المتداولة خاطئة ولا أساس لها من الصحة.

وقال مسؤول افريقي للمجلة، إن الأمر لا يعد مفاجأة، حيث اعتاد الجميع على ذكر اسم المغرب كلما كان بلد ما يعاني من مشاكل في استضافة أو تنظيم مسابقة رياضية، كما هو الحال في كان 2017 عقب الأحداث التخريبية التي شهدتها الغابون.

وأشار إلى أن المغرب أكثر نشاطا على المستوى الرياضي والدبلوماسي، ولأنه يملك البنيات التحتية اللازمة لاستضافة أكبر التظاهرات، لذلك يبقى الحل الأمثل كلما ظهرت مشكلة ما

مجموع المشاهدات: 1761 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)