بعد تأكيد "دراجي" استضافة المغرب لكأس إفريقيا، مسؤول بالكاف يوضح
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
تناقلت مجموعة من وسائل الإعلام المغربية والعالمية على نطاق واسع التدوينة التي نشرها المذيع المعروف بقناة بين سبورت القطرية والتي أكد فيها أن المغرب هو الذي سيستضيف كلا من شان 2018 وكان 2019 بدلا عن كينيا والكاميرون تباعا.
هذا وسارع مسؤول رفيع في الاتحاد الإفريقي إلى الرد على الخبر، حيث أكد لمجلة كون أفريك أن المعلومة المتداولة خاطئة ولا أساس لها من الصحة.
وقال مسؤول افريقي للمجلة، إن الأمر لا يعد مفاجأة، حيث اعتاد الجميع على ذكر اسم المغرب كلما كان بلد ما يعاني من مشاكل في استضافة أو تنظيم مسابقة رياضية، كما هو الحال في كان 2017 عقب الأحداث التخريبية التي شهدتها الغابون.
وأشار إلى أن المغرب أكثر نشاطا على المستوى الرياضي والدبلوماسي، ولأنه يملك البنيات التحتية اللازمة لاستضافة أكبر التظاهرات، لذلك يبقى الحل الأمثل كلما ظهرت مشكلة ما.
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