"توآيز في آر" أول كاميرا للواقع الافتراضي بعدسة ثنائية
TwoEyes VR هي أول كاميرا واقع افتراضي ثنائية العدسة تمنح المستخدم تجربة الشعور بمجال الرؤية الكامل للعين البشرية.
الكاميرا مجهزة بعدستين بزاوية رؤية 180 درجة لكل واحدة بحيث تبعد كل عدسة عن الأخرى مسافة 65 ملم وهي المسافة الطبيعية المتوسطة بين عيني الإنسان، الأمر الذي يتيح للمستخدمين التقاط محتويات بزاوية 360 درجة وتعزيز واقعية الشعور بتقنية الواقع الافتراضي إلى جانب الاستمتاع بتجربة المشاهدة ثلاثية الأبعاد.
ومقارنة بكاميرات الواقع الافتراضي المتوفرة في الأسواق مثل سامسونج "غير 360" أو إل جي "كام 360"، فإن كاميرا "توآيز في آر" يُمكنها التقاط محتويات واقع افتراضي ثلاثية الأبعاد كالتقاط فيديو ثلاثي الأبعاد بزاوية 360 درجة أو فيديو ثلاثي الأبعاد بزاوية 180 درجة، بينما تقتصر أغلب الكاميرات التقليدية على التقاط محتويات بزاوية 360 درجة فقط للواقع الافتراضي.
وتمتاز الكاميرا بقدرتها على التقاط الفيديوهات بدقة "4 كيه" وبمعدل 30 إطار في الثانية إلى جانب قدرتها على التقاط الصور بدقة 8000× 8000 بكسل.
وتضم الكاميرا ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت وذاكرة عشوائية 1 غيغابايت، وبطارية بسعة 2000 ميللي/ أمبير.
يشار إلى أن hgكاميرا متوفر حالياً كمشروع عبر موقع كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منها من خلال التبرع بمبلغ 219 دولار أمريكي أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع.
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