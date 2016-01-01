خلل في "آي أو إس 10" يؤدي إلى انهيار هواتف آي فون

اكتشف أحد مستخدمي موقع يوتيوب وجود خلل غريب في النسخة العاشرة من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة "آي أو إس 10"، حيث يسمح ذلك الخلل للمخربين بتعطيل أي هاتف آي فون أو جهاز آي باد اللوحي عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على الرموز التعبيرية العلم وقوس القزح.



ويعمل هذا الخلل، الذي يؤدي إلى تجمد هاتف آي فون عند تلقيه لنصوص كتابية بدون سبب، بطريقتين مختلفتين تسمح كلاهما بتجمد جهاز آي فون أو جهاز آي باد اللوحي بدرجة متفاوتة.



ويتضمن الأسلوب الأول سلسلة نصية تحتوي على العلم الأبيض كرمز تعبيري ورقم صفر والرمز التعبيري لقوس القزح، بالإضافة إلى أحرف مخفية تدعى "محددات التباين"، ويمكن نسخ تلك السلسلة النصية ووضعها ضمن رسالة عبر تطبيق التراسل "آي ماسيج" وإرسالها إلى أي شخص.



بينما يمكن من خلال الطريقة الثانية استعمال نفس السلسلة النصية التي تؤدي إلى حدوث المشكلة وإرسالها عن طريق دمجها في بطاقة جهة الاتصال واستخدام محرك التخزين السحابي "آي كلاود" لمشاركتها من خلال تطبيق "آي ماسيج".



وتؤثر الطريقة الأولى على أجهزة آي فون وآي باد العاملة بواسطة نسخة نظام التشغيل "آي أو إس 10.1" والنسخ الأقل، بينما تؤثر الطريقة الثانية على جميع إصدارات نظام "آي أو إس 10.1" بما فيها "آي أو إس 10.2".



وجرى اكتشاف هذا الخلل في بداية الأمر من قبل مطور ومبرمج "آي أو إس" الفرنسي فنسنت ديسمورس، والذي أشار في تدوينة نشرها إلى أن الطريقة التي تتعامل بها شركة أبل مع محددات التباين هي المسؤولة عن هذه المشكلة.



وأوضح المبرمج أن الرسالة المرسلة تعمل على إخبار الجهاز بأن يقوم بجمع العلم الأبيض وقوس القزح في رمز تعبيري واحد لإنتاج علم قوس قزح، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار النظام عند فشله في معالجة الطلب.



ويفترض أن تقوم شركة أبل بإصلاح هذه المشكلة في الأيام القليلة المقبلة، كما نشر المبرمج الفرنسي بعض النصائح للمستخدمين الذين يواجهون مشاكل مستمرة مع هواتفهم بعد تلقي الرسالة وحول كيفية التعامل مع الخلل.