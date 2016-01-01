احذر الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالكمبيوتر عن طريق "يو إس بي"

يتوافر في الوقت الحالي عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية التي تتصل بالكمبيوتر عن طريق منفذ (يو.إس.بي) وتتنوع ما بين مراوح ومصابيح إضاءة وسماعات بل وحتى "قاذفات صواريخ" صغيرة الحجم.



لكن الخبراء في مجلة (سي.تي) الألمانية المتخصصة في مجال الكمبيوتر ينصحون بعدم توصيل هذه الأجهزة بجهاز الكمبيوتر المحمول أو المكتبي الخاص بك بشكل مباشر خاصة إذا كانت هذه الأجهزة مجهولة المصدر، نظراً لان هذه النوعية من الأجهزة قد تحدث درجة من التشويش الكهربائي تفوق الحد المسموح به بالنسبة لمنافذ (يو.إس.بي) ويبلغ خمسة فولت.



ويحذر الخبراء من أن النبضات الكهربائية التي تنبعث من هذه الأجهزة يمكن أن تتلف جميع منافذ (يو.إس.بي) في الكمبيوتر الدفتري، وأضافوا أنه من الأفضل توصيل هذه الأجهزة بمصادر كهرباء مستقلة بمعزل عن الكمبيوتر.



ويرى الخبراء أيضاً أنه من الأفضل كذلك عدم توصيل بطاقات الذاكرة مجهولة المصدر بجهاز الكمبيوتر، لأن هناك نوعيات من بطاقات (يو.إس.بي) يطلق عليها اسم "كيل ستيكس" وتنطوي على خطورة كبيرة، لأنها مصممة لتوصيل كمية كبيرة من الكهرباء إلى الكمبيوتر عبر كابلات البيانات، مما قد يؤدي إلى إتلاف الجهاز، كما أن بطاقات الذاكرة التقليدية قد تحتوي على فيروسات أو برامج مؤذية