بالفيديو..تفاصيل تسليم الرضيعة المخطوفة لعائلتها بحضور الحموشي

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن أمطارا عاصفية قوية، يحتمل أن تكون مصحوبة ببرد وبرياح قد تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة، مرتقبة اليوم ... تفاصيل أكثر