تسجيل صوتي : القذافي يودع أسرته ويوصيها قبل مقتله!

بواسطة أخبارنا المغربية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وجهه إلى أسرته قبل مقتله بقليل يخبرهم فيه بعبارات حماسية بأنه سيحاول كسر الحصار عن سرت وأنه قد يقتل. يذكر بأن القذافي قتل في 20 أكتوبر عام 2011 بعد أسره عقب تعرض موكبه في ضواحي سرت إلى غارة من قبل طائرات حلف الناتو.