القرموطي يصرخ و يتطاول على الاعلام المغربي بسبب السيسي

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إمام مسجد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إعدام الأمير السعودي
روى إمام وخطيب جامع الصفا محمد المصلوخي، الذي كان حاضرا في أثناء تنفيذ حكم القصاص بالأمير السعودي تركي بن سعود بن تركي الكبير تفاصيل اللحظات ... تفاصيل أكثر
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