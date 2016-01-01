بحار تونسي يلتقط مشهد غرق مهاجرين غير شرعيين على المباشر

رغم تأكيد خبر القبض عليه في باريس، لا يزال محبو الفنان سعد المجرد يؤكدون براءته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن تبقى اصواتهم خافتة جداً وغير ... تفاصيل أكثر