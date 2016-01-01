بحار تونسي يلتقط مشهد غرق مهاجرين غير شرعيين على المباشر

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آخر تطورات قضية سعد لمجرد و كيف أدت كاميرات المراقبة إلى اعتقاله
رغم تأكيد خبر القبض عليه في باريس، لا يزال محبو الفنان سعد المجرد يؤكدون براءته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن تبقى اصواتهم خافتة جداً وغير ... تفاصيل أكثر
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