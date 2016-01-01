ااحتجاجات عارمة في منطقة الاغواط الجزائرية بسبب تسليم السكنات

أخبارنا المغربية : متابعة شهدت جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، حدوث " قربلة " ، بسبب انشغال 6 وزراء من أصل 10 ، ... تفاصيل أكثر