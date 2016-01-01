تمتعي بقدمين جميلتين بسهولة

-وضع ملعقة كبيرة من الجلسرين، وملعقة كبيرة من عصير الليمون في وعاء والخلط جيداً، ثم وضع الخليط على القدمين لمدة عشرين دقيقة، وبعدها غسل القدمين جيداً بالماء، ويفضل تكرار الخليط يومياً للحصول على أفضل نتيجة.

شمع البرافين:

-وضع ملعقتين كبيرتين من شمع البرافين، وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند في إناء على النار والتحريك جيداً حتى يذوب الشمع، ثم مسح القدمين بالخليط، ويفضل تكرار الخليط لمدّة أسبوع كامل.

الليمون:

-تقطيع الليمون إلى شرائح دائرية رفيعة، ثم وضع شرائح الليمون على باطن القدمين وتغطيتهما جيداً، ثم لبس جوارب سميكة، وترك الليمون على القدمين طوال الليل، وفي صباح اليوم التالي فرك القدمين بواسطة ليفة خشنة للتخلص من الجلد الميت، وبعدها وضع كريم مرطب لترطيب القدمين.

العسل:

-وضع كأس من العسل، وخمسة كؤوس من الماء الدافئ داخل إناء كبير الحجم، ثم وضع القدمين ونقعهما لمدة عشرين دقيقة، ثم فرك القدمين جيداً بواسطة ليفة خشنة، وبعدها وضع القليل من زيت جوز الهند على القدمين والتدليك جيداً.

السكر:

-وضع ثلاثة أرباع كأس من السكر الخشن، وربع كأس من الفازلين، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من زيت النعناع في وعاء والخلط جيداً للحصول على خليط متماسك، ثم وضع الخليط على القدمين والفرك جيداً بواسطة ليفة خشنة، وبعدها غسل القدمين جيداً.