للزوجات.. 6 خطوات تساعد على حدوث الحمل في زمن قياسي

تحلم كل فتاة حديثة الزواج بسماع خبر حدوث الحمل لتحقيق حلم الإنجاب والأمومة وتكوين أسرة سعيدة، وتبحث الزوجة دائما عن وسائل تسريع حدوث الحمل.

ويقول الدكتور علاء حامد استشاري طب وجراحة النساء والتوليد، أنه لا يشترط حدوث الحمل عقب الزواج مباشرة حيث إن الحمل يمكن أن يحدث خلال عام من الزواج، لذا لا داعي للقلق والتوتر؛ لأن التوتر والقلق يؤخران الحمل ويؤثران على عملية التبويض عند المرأة، ولكن لو مر عام ولم يحدث الحمل، يجب المبادرة من الزوجين للكشف لدى طبيب مختص لمعرفة السبب وعلاجه، وبشكل عام هناك 6 خطوات تساعد في تسريع حدوث الحمل، منها:

1- الابتعاد تماما عن أي توتر أو ضغوط نفسية.

2- يجب معرفة ميعاد فترة التبويض وهي تبدأ قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوعين أي بعد انتهاء الدورة الشهرية بنحو أسبوع.

3- يجب المواظبة على العلاقة الزوجية يوما بعد يوم قبل بدء فترة التبويض وحتى موعد نزول الدورة الشهرية.

4- يجب البقاء على السرير مع الاستلقاء على الظهر عقب انتهاء العلاقة الزوجية لمدة 15 دقيقة على الأقل.

5- يجب الابتعاد عن استخدام كريمات تسهيل الجماع، لأن معظمها يقتل الحيوانات المنوية مما يسبب تأخر الحمل.

6- يفضل الامتناع عن استخدام الدش المهبلى والمعطرات والغسول العطرى للمهبل لاحتوائهم على مواد كيميائية تسبب حدوث الالتهابات مما يؤخر حدوث الحمل.