أهم الفواكه لصحة الحامل

1- البرتقال

البرتقال من المكملات الغذائية الهامة للجسم كما يجب الحرص على تناوله خلال فترة الحمل من أجل تقوية عظام الجنين وأسنانه. البرتقال يحد من إصابة الأم بالأمراض المعدية مما يزيد نسبة مناعة الجسم. يحمي البرتقال المرأة الحامل من الإصابة بالإمساك الذي يصيبها غالبًا خلال الحمل. كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي الذي يحافظ على نمو دماغ الجنين ويحتوي على نسبة كبيرة من حمض الفوليك الذي يساعد على تكوين خلايا الدم ويحمى المشيمة. يساهم البرتقال في تزويد جسم الأم بكمية كبيرة من السوائل التى يمتصها الجنين. يساعد البرتقال على حماية البشرة من الجفاف ويقاوم حرقة المعدة والإصابة بإلتهابات الجهاز الهضمي.

2- الكيوي

تحتوي فاكهة الكيوي على الكثير من المواد المضادة للأكسدة، كما يحتوي على فيتامين د القابل للذوبان في الماء. كما يحتوي على فيتامين C الذي يساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم. الكيوي فاكهة ممتازة لتعزيز مستويات الطاقة وتقوية جهاز المناعة خاصة للمرأة الحامل. كما تحتوي فاكهة الكيوي على نسبة عالية من الألياف التي يحتاج لها جسمك خلال فترة الحمل ويقلل من الإصابة بالإمساك. تحتوي أيضًا على كمية قليلة من السعرات الحرارية مما يجعلها وجبة خفيفة ومثالية تمنعكِ من اكتساب وزن زائد والذي يعد خطراً عليكِ وعلى الجنين.

3- المانجو

تساعد المانجو على تقوية المناعة لجسمك والتي تضعف بشكل كبير خلال فترة الحمل. كما تحتوي المانجو على كمية كبيرة من فيتامين ج الذي يساعد على إمتصاص الجسم للكالسيوم بشكل أفضل وهذا يساعد على تقوية عظام الجنين جيداً. كما يعمل على تكوين كرات الدم الحمراء مما يجنبكِ الإصابة بمرض فقر الدم. تناول المانجو أيضًا يشفي من الالتهابات التي تتعرضين لها ويمنع عنكِ كثيراً من الأمراض. كما تساعد على تنظيم عملية هضم الطعام وتجنب الإصابة بالإمساك نظراً لإحتوائها على كميات وفيرة من الألياف وتحتوي المانجو على النحاس الذي يساهم في تكوين خلايا الدم و يزيد من تدفقه أثناء فترة الحمل.

4- الرمان

يساعد الرمان على وقاية جسمكِ من الإصابة بالإمساك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية. تناول كوب واحد من حبوب الرمان يحتوي على نحو 7 جرام من الألياف وهو حوالي 25% من احتياجك اليومي من الألياف. تحتاج الحامل يومياً حوالي 25-30 جرام من الألياف التي تساعد على تحسين الهضم. يعد الرمان من أهم الأغذية التي تحتوي على فيتامين ك وهو الذي يعزز تجلط الدم بشكل طبيعي كما أنه يساعد في تقوية العظام سواء للأم أو للجنين. الرمان بالإضافة إلى أنه منخفض السعرات الحرارية إلا أن كوبًا واحدًا منه يحتوي على أقل من 145 سعراً حرارياً كما أنه يُعد مصدرًا جيدًا للطاقة بسبب الكربوهيدرات المفيدة الموجودة به.

5- العنب

يعتبر العنب من الفواكه المهمة لكِ خلال فترة الحمل لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفسفور والحديد الذي يفيد في حالة سوء الهضم والإمساك. يساعد العنب في تكوين عظام وأنسجة الجنين بشكل سليم بالإضافة إلى إحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة منها فيتامينات أ و ب6 و ج و الفوليك. يدخل العنب في تكوين أنسجة الجنين وعظامه ويساعد على توازن السوائل في جسم الحامل ويعمل على تغذية الدورة الدموية في الساقين ويمنع احتباس السوائل في الجسم خلال فترة الحمل.