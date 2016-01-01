أمور هامة للزوجين قبل وبعد العلاقة الحميمية

1-إزالة أو قص الشعر من المنطقة الحساسة

من أبرز الخطوات التي من الضروري أن نتبعها قبل ممارسة العلاقة الجنسية هي إزالة أو قص الشعر من المنطقة الحساسة بإستمرار. أولًا لكي تستمتعي عزيزتي بالمظهر الجمالي المطلوب ولكي نتخلص من وجود أي حشرات على هذه المنطقة بسبب وجود الشعر الطويل (مثل الأمل). احرصي على ازالة الشعر بواسطة الطرق التقليدية مثل السكر أو الشمع في صالون التجميل. حاولي أن تتعاملي بلطف وبرفق شديد أثناء الحلاقة إذا أردت استخدام أداة الحلاقة الخاصة بالنساء، على أن تكون الحلاقة باتجاه الشعر وليس عكس الاتجاه. إذا حدث أي جرح استخدمي كريم طبي و ضعيه في المنطقة العلوية فقط وابتعدي تماماً عن منطقة المهبل. من الضروري أن تستخدمي كريم للتقشير لكي تتخلصي من الجلد الميت ولتسهيل إزالة الشعيرات العنيدة التي تنمو تحت الجلد. لابد أيضًا من تجفيف تلك المنطقة الحساسة باستمرار بعد كل مرة تستخدمين الحمام.

2- الإستحمام

احرصي قبل وبعد ممارسة العلاقة الجنسية أن تقومي بالاستحمام وذلك ليشعر جسمك بالانتعاش الحقيقي. احرصي أن تستخدمي شامبو وشاور جيل للاستحمام ذو رائحة قوية ونكهات عطرية خلابة وذلك لكي تستمتعي برائحة رائعة لشعرك وبشرتك. كما يمكنك استخدام غسول صحي وآمن للمنطقة الحساسة لتطهيرها وجعلها نقية ورائحتها جذابة. قومي بتجفيف جسمك جيدًا واستخدمي زيت معطر للجسم أو لوشن لكي تمنحك النعومة واللمعان. لابد من غسل الأسنان جيدًا قبل ممارسة العلاقة واحرصي على استخدام غسول للفم طبي برائحة النعناع حتى يمنحكِ الانتعاش. لأن رائحة الفم أثناء العلاقة لها تأثير رائع وقوي لابد من غسل الأسنان أيضًا بعد ممارسة العلاقة لكي تتجنبي حدوث أي التهابات في الفم. لابد من الاهتمام بجسمك لكي تستمتعي بعلاقة حميمية ممتعة وناجحة.

3-العناية بمظهرك

من أبرز القواعد التي يجب الأخذ بها في الاعتبار هو الاهتمام بمظهرك ورائحتك قبل ممارسة العلاقة الحميمية. لابد أن تعتني بأظافر اليد وأظافر القدم لكي تكون جميلة ونظيفة. يجب الاهتمام بحمال ونعومة الأيدي والقدمين وذلك باستخدام كريمات مرطبة وعطرة. بعد ذلك احرصي على ارتداء ملابس مثيرة وجذابة مع وضع العطر المفضل لديكِ. العطر له تأثير ساحر على العلاقة وعند استخدام العطر الخاص بك قومي بتوزيعِه على أماكن معينة بجسمك مثل خلف الأذنين وخلف الركبتين على المعصمين وفي ثنية مرفقيك وفي أسفل البطن. إحذري من وضع العطورعلى المنطقة الحساسة فهي قد تسبب تهيج الجلد والتهابه. لذلك استخدمي كريمات طبية معطرة لهذه المنطقة بعد ازالة الشعر.

4- أهمية التبول بعد الجماع

من أهم النصائح التي يمكنكِ اتباعها بعد ممارسة العلاقة الحميمية هي التبول بعد الجماع مباشرة لكي تحمي نفسك من نمو البكتريا وللتخفيف من الإصابة بالالتهابات والفطريات. التبول بعد الجماع يمنع الرائحة الكريهة في المهبل والمنطقة الحساسة والتبول بعد الجماع كذلك هو من الأمور الهامة التي تقوم بطرد المواد غير المرغوب فيها من الجسم بعد ممارسة الجماع. يقول الخبراء في مجال الصحة الجسدية إنه يجب التبول خلال 45 دقيقة من ممارسة العلاقة الحميمية لتنظيف المهبل من وجود أي مواد بكتيرية ضارة قد تصيبه. التبول هو أحد أهم الطرق التي تعمل على التخلص من السموم والنفايات التي لا يحتاجها الجسم. التبول بعد ممارسة العلاقة الحميمية يقي الجسم من تلف الأنسجة ويحد من الإصابة بالتهاب المسالك البولية.