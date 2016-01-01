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شخص يهاجم شرطياً إسبانياً بسكين في مليلية و هو يهتف "الله أكبر"

بواسطة أخبارنا المغربية 6 دقيقة مضت
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شخص يهاجم شرطياً إسبانياً بسكين في مليلية و هو يهتف "الله أكبر"

أخبارنا المغربية 

كشفت الشرطة الاسبانية لمدينة مليلية المحتلة أن شخصا اجتاز الحدود المغربية مع مليلية، راكضًا وهو يهتف "الله اكبر" ، وهجم على شرطيين بسكين، فأصاب أحدهم بجروح طفيفة.

وقال وزير الداخلية الإسباني خوان ايغناسيو زويدو إن "الشرطة أوقفت رجلاً هاجم شرطيين بسكين عند معبر بني انزار"، وقال المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن "الرجل دخل راكضًا وهو يهتف الله اكبر".

 
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