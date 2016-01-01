شخص يهاجم شرطياً إسبانياً بسكين في مليلية و هو يهتف "الله أكبر"
أخبارنا المغربية
كشفت الشرطة الاسبانية لمدينة مليلية المحتلة أن شخصا اجتاز الحدود المغربية مع مليلية، راكضًا وهو يهتف "الله اكبر" ، وهجم على شرطيين بسكين، فأصاب أحدهم بجروح طفيفة.
وقال وزير الداخلية الإسباني خوان ايغناسيو زويدو إن "الشرطة أوقفت رجلاً هاجم شرطيين بسكين عند معبر بني انزار"، وقال المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن "الرجل دخل راكضًا وهو يهتف الله اكبر".
شاشة أخبارنا
عاجل...هذا هو الحكم الذي أصدرته ابتدائية الحسيمة في حق المهداوي
قضت ابتدائية الحسيمة صباح يوم الثلاثاء 25 يوليوز بسجن الصحفي حميد المهدوي ثلاثة أشهرنافذة، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.مع تبرئته من جنحة المساهمة ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟