الإعلامي اللبناني المعروف "نيشان" يفجر مفاجأة بخصوص قضية سعد لمجرد

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

فاجأ الإعلامي اللبناني المعروف نيشان ديرهاروتيونيان الجميع اليوم بعدما نشر على حسابه على تويتر تدوينة غامضة تحمل في طياتها بشرى سارة لعائلة وجمهور الفنان المغربي سعد لمجرد.

نيشان كتب في تغريدته:" سعد لمجرد....أخبار سارة....قريبا"، دون أن يكشف المزيد حول تفاصيل هذا الخبر السار الذي من شأنه أن يغير مجرى القضية التي تتجه حاليا عكس ما يتمناه لمجرد.

للإشارة فإن نيشان معروف بعلاقاته الفنية الكبيرة مما يعطي مصداقية لتغريدته التي قد تكون فأل خير على الفنان المغربي سعد لمجرد.