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ممثلة مغربية تسب "جاستن بيبر" بسبب رفضه التقاط صورة معها (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية 41 دقيقة مضت
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ممثلة مغربية تسب "جاستن بيبر" بسبب رفضه التقاط صورة معها (فيديو)

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

هاجمت الممثلة المغربية مريم حسين ، الفنانَ الكندي جاستن بيبر و وصفته بـ"البزر"، أي "الولد الصغير" في اللهجة العامية الخليجية.

ونشرت الممثلة التي تتوفر على الجنسية العراقية، عدداً من الفيديوهات على سناب شات، معبرة عن غضبها من بيبر بسبب رفضه التصوير معها ومع المعجبين في الفندق الذي يقيم فيه بميامي الأمريكية.

و كانت مريم حسين قد التقت بالملك محمد السادس وأسرته، خلال إقامته بميامي في عطلة، والتقطت صورة معه وأخرى مع ولي عهده الامير الحسن.

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