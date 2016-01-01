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فنانون مغاربة يعدون هدية خاصة للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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فنانون مغاربة يعدون هدية خاصة للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

بمناسبة احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 18 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين ، علمنا في " أخبارنا المغربية " وفق مصادر جيدة الاطلاع أن عددا من الفنانين المغاربة منكبين على إعداد عمل فني مشترك أطلق عليه اسم " ملكنا العزيز " ، و هي فكرة خاصة للفنان " سي مهدي " سيشرف عليها المخرج المتألق إدريس الروخ ، بمشاركة نجوم مغاربة من قبيل محمد رضا ، جوديا ، فريد غنام ، سعيد موسكير و محمد زيات ، في وقت سيتكفل كريم السلاوي بمهمة التوزيع الموسيقي.

هذا " الفيديو كليب " استغرق حسب مصادرنا الخاصة مدة أسبوع متواصل من التصوير ، بين الدار البيضاء ، الرباط و طنجة ، حيث بلغ اليوم مرحلة " المونتاج "، على أن يقوم بهذه المهمة فريق متخصص من خير الكفاءات المغربية في المجال .

هذا وسيطرح العمل تزامنا مع احتفالات المغاربة بعيد العرش المجيد، وهو بمثابة هدية خاصة من هؤلاء الفنانين المغاربة لملك البلاد عربون شكر و امتنان و تقدير له على كل ما بذله و لازال يبذله في سبيل النهوض بأوضاع البلاد.

 
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