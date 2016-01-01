وكيليكس : المغرب دعم جمعية تابعة لهيلاري كلينتون بمبلغ يفوق عشرة ملايين من الدولارات

أخبارنا المغربية

لا زال موقع ويكيليكس ينشر المزيد من رسائل البريد الالكتروني الخاص بالمرشحة في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية هيلاري كلينتون، حيث كشف عن تلقيها دعما من المغرب فاق الـ12 مليون دولار أمريكي.

وأوردت الوثائق أن المغرب ضخ في حسابات كلينتون عبر جمعيتها الموسومة بالخيرية أكثر من 12 مليون دولار ، من أجل إقناعها للقدوم إلى مراكش في 2015.