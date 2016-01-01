المغرب يتوقع الحصول على هبات خليجية بـ 800 مليون دولار

يتوقع المغرب الحصول على 800 مليون دولار خلال العام المقبل، 2017، من الهبات التي وعدت بها دول دول مجلس التعاون الخليجي قبل خمسة أعوام.

ووضعت الحكومة المغربية هذه الهبات المتوقعة ضمن مشروع موازنة العام المقبل، الذي كشفت عنه، وينتظر أن تساهم في خفض عجز الموازنة ودعم رصيد المملكة المغربية من النقد الأجنبي.

وتبلغ الهبات التي التزمت بها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه المغرب، في سياق الربيع العربي، إلى 5 مليارات دولار للفترة بين 2012 و2016.

وتتحمل خمس دول من مجلس التعاون الست بالتساوي توفير تلك الهبات بنحو 1.26 مليار دولار، تأتي من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وكان من المفترض أن يحصل المغرب على كامل الهبات بنهاية العام الجاري، غير أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنها ستمتد إلى غاية العام المقبل.

ويقول خبراء اقتصاد إن تأخر المبالغ التي قررت دول الخليج منحها للمغرب يرجع إلى الصعوبات المالية التي يواجهها الخليج بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.

وأنشأ المغرب حساباً خاصاً بمنح الدول الخليجية، بهدف ضبط الحسابات الخاصة المتعلقة بالمساعدات المالية التي تأتي في شكل هبات للمملكة المغربية.

وبلغت قيمة المنح التي حصلت عليها المملكة المغربية من دول الخليج حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، نحو 2.79 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وجاءت تلك الهبات بواقع 920 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية، و850 مليون دولار من صندوق قطر للتنمية، و540 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية، و481 مليون دولار من صندوق أبو ظبي للتنمية.