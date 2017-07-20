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معطيات جديدة حول تفاصيل عملية تعويم الدرهم المقبل عليها المغرب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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معطيات جديدة حول تفاصيل عملية تعويم الدرهم المقبل عليها المغرب

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

كشف عدد من المسؤولين الاقتصاديين والماليين خلال الندوة التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية تحت عنوان :"تساؤلات حول نظام الصرف بالمغرب، كشفوا، عن عدد من المعطيات الدقيقة المتعلقة بعملية تعويم الدرهم والتي ستكون نقطة تحول كبيرة في مسار الاقتصاد المغربي.

فقد شدد كل من عبد اللطيف الجواهري والجلالي الكنزي على أن التعويم سيكون بشكل تدريجي بطيء قد يستغرق مدة زمنية تتراوح ما بين 10 و 15 سنة، مما سيقلل من مخاطر انهيار العملة الوطنية وتضاعف نسبة التضخم كما جرى في بلدان أخرى كمصر.

واعترف الجواهري أن سبب تأجيل قرار التعويم الذي كان مقررا في فاتح يوليوز الجاري يعود بالأساس إلى عمليات المضاربة التي سبقته والتي كان من الممكن أن تضر كثيرا بقيمة الدرهم أمام اليورو والدولار.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | jamal
???
نعلو شيطان هانتما شتو مصر اشنو ترا ليهم حتى لخبز ملقاوهش هاد تعويم غدي اجوع شعب وغدي ديرو فيهم مبغيتو ،،،،اوا ليهديكم راه كتقلبو تنودو لفيتنة فلبلاد حداري من التعويم ........
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0
تقرير كغير لائق 2017/07/20 - 12:16
2 | L.h
تحدير
انكم تلعبون بالنار
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/07/20 - 12:23
3 | محمد
القيرواني
نظام العسكر الانقلابي في مصر قام بتعويم الجنيه رغم ذلك زادت المشاكل الاقتصادية فتدخل الحليف السعودي والاماراتي فضخوا ملايير الدولارات في البنك المصري مساعدات واستثمارات ورغم ذلك المشاكل فماذا نقول عن المغرب الذي ليس له من يضخ الملايير الا اذا اكد انمه يحارب الاخوان المسلمين حينذاك كلام اخر وتبقى الازمة
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0
تقرير كغير لائق 2017/07/20 - 12:39
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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