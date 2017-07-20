معطيات جديدة حول تفاصيل عملية تعويم الدرهم المقبل عليها المغرب
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
كشف عدد من المسؤولين الاقتصاديين والماليين خلال الندوة التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية تحت عنوان :"تساؤلات حول نظام الصرف بالمغرب، كشفوا، عن عدد من المعطيات الدقيقة المتعلقة بعملية تعويم الدرهم والتي ستكون نقطة تحول كبيرة في مسار الاقتصاد المغربي.
فقد شدد كل من عبد اللطيف الجواهري والجلالي الكنزي على أن التعويم سيكون بشكل تدريجي بطيء قد يستغرق مدة زمنية تتراوح ما بين 10 و 15 سنة، مما سيقلل من مخاطر انهيار العملة الوطنية وتضاعف نسبة التضخم كما جرى في بلدان أخرى كمصر.
واعترف الجواهري أن سبب تأجيل قرار التعويم الذي كان مقررا في فاتح يوليوز الجاري يعود بالأساس إلى عمليات المضاربة التي سبقته والتي كان من الممكن أن تضر كثيرا بقيمة الدرهم أمام اليورو والدولار.
شاشة أخبارنا
بعد افتضاح أمره " مسخوط والديه " يخرج عن صمته و يكشف تفاصيل ما وقع ( الفيديو )
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية على اثر تداول شريط فيديو صادم جدا ، يظهر من خلاله شاب يسب والديه بكلمات نابية تخدش الحياء ، وهو يجبرهما ... تفاصيل أكثر
- أبيضار بطلة الفيلم الإباحي الزين لي فيك تعلن إصابتها بمرض خبيث وهذا ما أوصت به بعد موتها
- من داخل الزنزانة : ناصر الزفزافي يبعث برسالة عاجلة إلى أهالي الريف قبيل " مليونية " اليوم ( الفيديو )
- لي كيقول سوسي بشحال عايش ها مول البندير علقو ليه "مضمة ديال ذهب" في الغرامة بأكادير
- "فقيه" مغربي يخلق الحدث بهولندا بعدما "حرّك" جسد لاعب اجاكس عبد الحق نوري
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (3 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟