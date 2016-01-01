ضحايا النظامين 85 و 03 يعودون للاحتجاج ضد الحكومة

أخبارنا المغربية

شهدت ساحة البرلمان صبيحة اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية نظمها العشرات من أساتذة "ضحايا النظامين الأساسيين 85 و 2003".

و رفع المحتجون شعارات تندد بالنظامين الأساسيين اللذان تسببا في حرمانهم من الترقية، مؤكدين مواصلة النضال لمواجهة كل أشكال التماطل والتسويق وتعميم التعبئة المباشرة للضحايا في جميع المؤسسات الابتدائية بنشر البيان على السبورة النقابية، والرفع من سقف الحضور بهدف فرض الاستجابة لمطلبهم.

و تتلخص مطالب المحتجين أساسا في الترقية الفورية إلى السلم 11 ابتداء من 2012 بشكل رجعي ماديا وإدرايا، اعتبارا من كون عددا من أساتذة النظامين المذكورين تقاعدوا في 2012، حيث كشف منسق النقابة الوطني للتعليم، عبد القادر مسروج، بأن ترقية المعنيين بالأمر من السلم 7 إلى 8 و9 ثم إلى 10 لم يكن ترقية بل إلحاقا فقط، نظرا لتصفية الحكومة لتلك المراتب من السلم في الوظيفة العمومية بالقطاع التعليمي.