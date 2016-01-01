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العثور على ''الميكا'' داخل المحافظ يحرج الوالي زينب العدوي أثناء توزيعها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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العثور على ''الميكا'' داخل المحافظ يحرج الوالي زينب العدوي أثناء توزيعها

أخبارنا المغربية 

استغرب الحاضرون لعملية توزيع المحافظ على تلاميذ مجموعة مدارس "سيدي بوسحاب" بجماعة أمسكرود القروية، لوجود "الميكا" محشوة في المحافظ الموزعة على التلاميذ بدل الأدوات المدرسية.

و وفق صحيفة الأخبار، فقد أثار حشو المحافظ بـ"الميكا" غضب والي جهة سوس ماسة، زينب العدوي، التي أشرفت على هذه العملية، أول أمس الاثنين.

 وجعلت هذه الواقعة قسم العمل الاجتماعي بالولاية في موقف حرج، على اعتبار أنه القسم المشرف على تدبير عملية "مليون محفظة" بالجهة، وهي العملية التي تحظى برعاية ملكية.

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