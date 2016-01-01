فضيحة بالفيديو : تلاميذ غاضبون من وفاة زميلهم بسبب الاهمال يقتحمون مستشفى باقليم بني ملال
أخبارنا المغربية - جمال مايس
نظم مجموعة من التلاميذ والتلميذات بثانوية أطلس الاعدادية بزاوية الشيخ اقليم بني ملال، مسيرة احتجاجية توقفت امام المستشفى ، استنكروا فيها الوضع الصحي المتردي وغياب التجهيزات والأوكسجين والأطباء ، ودخلوا إلى داخل المستشفى ، ورددوا شعارات تحمل وزارة الصحة اهمال زميلهم إلياس الذي توفي الجمعة الماضية داخل ساحة المؤسسة ،دون أن تقدم له الاسعافات الأولية .
جدير بالذكر أن التلاميذ ينظمون مسيرات يومية منذ وفاة زميلهم يوم الجمعة .
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