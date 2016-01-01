وزارة بلمختار تتخذ هذا الإجراء من أجل تضييق الخناق على الموظفين الأشباح

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أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن99 موظفا وموظفة لم يتم إدراجهم في الإحصــاء السنوي، الذي قامت به هذه السنة، بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء، المتوصل بها من مختلف المصالح، التابعة للقطاع مع قاعدة معطـــــيات الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “تفعيلا لمنشور رئيس الحكومــــة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري، تحويل الأجور الشهرية للموظفين والموظفات، الذين لم يتم إدراجهم في الإحصــاء المذكور، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية”.

ودعت الوزارة كل الموظفين، الذين لم يتوصلوا بأجرتهم في حساباتهم البنكية لشهر أكتوبر 2016، إلى التأكد مسبقا في موقع الوزارة من وضعيتهم النظامية في إطار هذا الإحصاء، وذلك باستعمال أرقام تأجيرهم، وبطاقات تعريفهم الوطنية للدخول إلى التطبيق، المخصص لهذا الغرض على البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma

ودعت الوزارة كل موظفة وموظف وجد اسمه ضمن هذه الفئة من الموظفين، الاتصال بمقر عمله، أو المديرية الإقليمية، أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة، وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية، والاتصال بمديرية الموارد البشـرية وتكوين الأطر، من أجل تسوية وضعيته، وسحب حوالته الفردية. وطلبت الوزارة من أجل ذلك أن يكون الموظف مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية، ونسخة منها مصادق عليها، وشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، التي يمكن تحميلها من موقع الوزارة، تكون معبأة، وموقعة، ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف المعني بالأمر، كما هو مشار إليه في الشهادة