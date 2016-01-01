مدرسة بتوبقال تنجو من فاجعة بعد انهيار سفح جبل عليها
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نجت منطقة الأربعاء توبقال، بضواحي مراكش، من فاجعة حقيقية، بعد انهيار جزء من سفح جبلي على مؤسسة تعليمية الخميس الماضي.
و نجى تلاميذ المؤسسة من موت محقق، حيث وقع الحادث في وقت غادر فيه التلاميذ المؤسسة،و هو ما خلف خسائر مادية جسيمة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.
واستنفر الحادث مسؤولي السلطات المحلي، ومندوبية التعليم بتارودانت، الذي حلو بالمكان من أجل معاينة المدرسة التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء انهيار التربة.
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