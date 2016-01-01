بلاغ وزاري للناجحين في مباراة توظيف الأساتذة الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي

دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني جميع الناجحين في مباراة توظيف الأساتذة الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي (دورة دجنبر 2016) إلى الإسراع بتوقيع محاضر التحاقهم بمقرات عملهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي التي قضوا بها فترة التدريب من 2 شتنبر إلى 31 دجنبر 2016.



وأوضحت الوزارة في بلاغ أن فترة التدريب هاته سيتم احتسابها ضمن الأقدمية الإدارية للأساتذة الناجحين الذين دعتهم أيضا لاستكمال ملفاتهم الإدارية بالوثائق المطلوبة حتى يتسنى للمصالح المختصة بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، في غضون الأيام القليلة المقبلة، معالجة ملفات توظيفهم قصد تسميتهم في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي، أو التعليم الثانوي الإعدادي، أو التعليم الثانوي التأهيلي.



كما أشارت الوزارة إلى أن المعنيين بالأمر ستتم تسميتهم، ابتداء من فاتح يناير 2017، كموظفين متدربين، الرتبة 1، الرقم الاستدلالي 275، خاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.



وذكر البلاغ أن مباراة توظيف الأساتذة الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي عرفت نجاح 9129 مترشحة ومترشحا من أصل 9279 اجتازوا هذه المباراة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 98,38 في المئة.